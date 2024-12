Coupe d’Italie : la Fiorentina s’incline aux tirs au but face à Empoli

Empoli fait tomber la Fiorentina et rejoint les quarts de finale de la Coupe d’Italie. Au terme d’un match au scénario dingue, les deux équipes se sont rendus coup pour coup, mais c’est la Viola qui s’est finalement inclinée (2-2, 3-4 tab). Empoli est d’abord venu ouvrir le score par l’intermédiaire d’Emmanuel Ekong d’entrée (4e). Endormi, le quatrième de Serie A est resté derrière jusqu’à la 59e minute, où Moïse Kean est venu relancer la rencontre (1-1, 59e).

Auteur du but égalisateur, l’ancien Parisien pensait voir son équipe faire la différence grâce à Riccardo Sottil (2-1, 70e), mais Sebastiano Esposito est venu remettre Empoli à hauteur (2-2, 75e) pour aller chercher l’épreuve fatale des tirs aux buts. Au bout d’une séance maîtrisée ce sont finalement les joueurs d’Empoli qui sont qualifiés pour les quarts de finale de cette Coupe d’Italie. Emmanuel Ekong et Moïse Kean, les deux premiers buteurs du match, ont totalement craqué pendant la séance et n’ont même pas cadré leurs tirs au but.