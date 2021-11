CdM 2022 : les barrages intercontinentaux repoussés en juin prochain

Initialement prévus en mars prochain en matchs aller-retour, les barrages intercontinentaux de la Coupe du monde 2022 se dérouleront finalement en juin selon RMC Sport. En raison de la crise sanitaire, ces rencontres se disputeront ainsi en un seul match les 13 et 14 juin prochain, et ce sur terrain neutre dans un des stades climatisés qui accueillera des matchs du Mondial, prévu au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022.

A noter qu'après le tirage des barrages effectué, ce vendredi, pour la zone Europe et qui pourrait mettre aux prises l'Italie au Portugal dans un match couperet, celui des barrages intercontinentaux a également eu lieu. Ainsi, le représentant de l'Asie (AFC) affrontera celui de l'Amérique du sud (CONMEBOL) et l'autre affiche opposera l'équipe issue des éliminatoires de l'Océanie (OFC) contre celle de la zone Amérique du Nord, centrale et Caraïbes (CONCACAF). Lors du dernier Mondial, l’Australie et le Pérou étaient les deux équipes qui avaient obtenu leur ticket concernant ces zones.