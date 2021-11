Barrages CdM 2022 zone Europe : le tirage au sort intégral

Les supporters italiens et portugais trépignaient d'impatience à l'idée de découvrir les adversaires de leur sélection préférée pour les barrages du Mondial 2022. Avec une certaine anxiété également, tant cette épreuve couperet peut réserver des surprises. Ce vendredi à 17 heures, se déroulait donc à Zurich le tirage au sort des barrages européens de la Coupe du Monde 2022. Douze sélections sont en lice, dont l'Italie et le Portugal. Seulement trois nations accéderont à la phase finale du Mondial au Qatar.

La suite après cette publicité

Les dix deuxièmes de la phase de poules et deux sélections repêchées grâce à leur classement dans la Ligue des Nations vont donc disputer ces matchs capitaux. Le format des barrages demeure plus limpide que jamais : les nations s'affrontent en demi-finale en un seul match, puis en finale, toujours en une seule rencontre. Les trois qualifiés rejoindront donc les dix autres formations européennes qui ont déjà validé leur billet mi-novembre pour le Qatar.

Pour rappel, l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, la France, les Pays-Bas, la Serbie et la Suisse représentent pour le moment l'Europe au prochain Mondial. Après un suspense insoutenable, les derniers champions d'Europe en titre connaissent enfin l'identité de leurs adversaires. L'Italie affrontera la Macédoine du Nord et le Portugal sera confronté à la Turquie. Les demi-finales se dérouleront le jeudi 24 mars 2022 et les finales se disputeront le mardi 29 mars 2022.

Le tirage au sort complet des barrages zone Europe

Voie A

- Ecosse - Ukraine

- Pays de Galles - Autriche

Voie B

- Russie - Pologne

- Suède - République Tchèque

Voie C

- Italie - Macédoine du Nord

- Portugal - Turquie