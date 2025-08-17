UEFA Europa Conference League
Emegha veut remporter la Ligue Conférence avec Strasbourg
Strasbourg se prépare à affronter Brøndby les 21 et 28 août lors des barrages de la Ligue Conférence. Désigné capitaine pour la saison à venir, l’attaquant Emanuel Emegha (22 ans, 29 matchs et 14 buts toutes compétitions en 2024-2025) a affiché son ambition pour cette compétition européenne, fidèle à son franc-parler.
« On ne veut pas disputer la Ligue Conférence juste pour y être, on veut gagner ! Déjà, il faut se qualifier. Mais on ne pense pas du tout à une élimination, on veut juste gagner. On n’en a pas encore parlé, car on est d’abord concentré sur dimanche pour aller nous imposer à Metz », a déclaré le Néerlandais en conférence de presse. Le message est passé.
