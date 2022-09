Ligue des Nations : la Slovénie et l'Irlande du Nord renversent respectivement la Norvège et le Kosovo

Deux rencontres étaient programmées à 18h ce samedi lors de la 5ème journée de la Ligue des Nations. Dans le groupe 4 de la Ligue B, La Norvège affrontait la Slovénie chez elle. Et les locaux renversaient la situation pour finalement s'imposer face aux coéquipiers d'Erling Braut Haaland (2-1). Malgré de nombreuses occasions sauvées par Jan Oblak, impérial dans ses cages en première période (24e et 45e), les Norvégiens finissaient par ouvrir la marque après la pause. A la suite d'une mauvaise relance de Zan Karnicnik qui envoyait le ballon sur Mohamed Elyounoussi et revenait sur le buteur norvégien qui pouvait conclure facilement (47e). La Slovénie revenait alors à la vie. Bien lancé en profondeur, Benjamin Sesko centrait pour Andraz Sporar qui reprenait à bout portant et trompait Nyland (69e). Après une mauvaise relance de la défense norvégienne, encore une fois donc, la pépite slovène, Sesko, exécutait une demi-volée croisée de l'extérieur de la surface qui s'en allait mourir près du poteau du portier norvégien (81e). Avec cette victoire, la Slovénie reprend la 3ème place à la Suède avant sa rencontre contre la Serbie (à 20h45) tandis que la Norvège reste à la première place.

Dans l'autre rencontre programmée à 18h, comptant pour la 5ème journée du Groupe 2 de la Ligue C, l'Irlande du Nord (3ème) recevait le Kosovo (2ème). Derrière la Grèce, solide leader de ce groupe, les Irlandais renversaient eux aussi la situation (2-1). Les visiteurs ouvraient le score à la suite d'une réalisation de Vedat Muriqi après une passe décisive de Donat Rrudhani (58e, 1-0). L'égalisation irlandaise intervenait à quelques minutes du terme de la rencontre grâce à un but de Gavin Whyte, rentré quelques minutes auparavant, consécutif à une passe de Shayne Francis Lavery (82e, 1-1). Dans les dernières secondes, Josh Magennis (90e+2, 2-1) validait la victoire des insulaires. Avec ce résultat, l'Irlande du Nord revient à un petit point du Kosovo tandis que la Grèce affrontera Chypre à 20h45.