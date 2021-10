EdF : Karim Benzema explique pourquoi Kylian Mbappé a tiré le penalty contre la Belgique

Tireur des penalties de l'équipe de France depuis son retour au sein de la sélection tricolore, Karim Benzema (33 ans) n'a pas tiré le penalty égalisateur contre la Belgique, jeudi soir (3-2), et explique avoir laissé à l'attaquant du PSG, Kylian Mbappé (22 ans), le soin de le tirer et de le marquer.

«Sur le terrain, j'essaye de rendre mes équipiers meilleurs à chaque fois. Lors du dernier match contre la Finlande (2-0), ça s'était bien passé avec Griezmann. Là, on s'est bien trouvé avec Kylian et même avec Antoine. Sur le penalty, on est tous des tireurs, mais j'avais envie qu'il marque. J'ai récupéré le ballon et je le lui ai donné», a-t-il expliqué ce vendredi soir, sur M6. Un penalty transformé qui met fin à la polémique après celui raté en huitième de finale de l'Euro 2020, contre la Suisse. «Ce qu'il s'est passé à l'Euro, c'est comme ça, c'est passé. Là, il a marqué un but décisif.»