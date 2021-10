Ligue des Nations : la France renverse la Belgique dans un match fou et rejoint l'Espagne en finale !

Qui pour rejoindre l'Espagne en finale de Ligue des Nations ? Après la victoire de la Roja contre l'Italie (2-0), la Belgique et la France s'affrontaient ce jeudi soir à l'Allianz Stadium de Turin pour la deuxième demi-finale de la compétition. Les deux sélections se retrouvaient donc trois ans après leur confrontation à la Coupe du Monde 2018, dans laquelle les Bleus avaient pris le meilleur grâce à un but de Samuel Umtiti. Pour ce match en terres italiennes, Didier Deschamps alignait un 3-5-2 avec Griezmann en numéro 10, un duo Mbappé-Benzema devant et les frères Hernandez sur le plan défensif. Roberto Martinez conservait lui son 3-4-3 avec le Lyonnais Denayer en défense et un trio De Bruyne-Lukaku-Hazard en attaque. Dès les premiers instants, les Bleus souffraient face à des Diables Rouges entreprenants. Il fallait un excellent Lloris sur une tentative de De Bruyne pour sauver, déjà, les champions du Monde 2018 (4e). Les Tricolores réagissaient par Mbappé (6e) ou Pavard (8e), mais ça ne donnait rien. La suite de la première période était moins séduisante mais le tableau d'affichage allait bouger après la demi-heure de jeu. Trouvé côté gauche, Carrasco rentrait dans l'axe avant de faire la différence sur une frappe du droit qui surprenait Lloris au premier poteau (37e, 1-0). Dans le dur, les Bleus craquaient...

Servi par De Bruyne, Lukaku se jouait facilement de Lucas Hernandez avant de fusiller Lloris (41e, 2-0). A la pause, les hommes de Didier Deschamps étaient donc dos au mur, et une réaction était vivement attendue. Au retour des vestiaires, Mbappé et ses partenaires montraient directement un meilleur visage. Et après une reprise de Lukaku, les Français étaient récompensés. Le joueur du PSG faisait la différence pour servir Benzema dans la surface. Bien pris par les Belges, l'ancien Lyonnais arrivait à placer une frappe croisée qui terminait au fond des filets (62e, 1-2). Un but qui relançait les Bleus quelques instants après un raté de Griezmann (58e). Reboostés, les Tricolores revenaient rapidement au score. Tielemans touchait Griezmann dans la surface et l'arbitre accordait un penalty aux Bleus avec l'aide de la VAR. Mbappé le transformait (69e, 2-2). Derrière, c'était un combat de gardien entre Lloris, décisif devant De Bruyne (73e), et Courtois qui sortait un tir de Tchouaméni (77e). La rencontre s'emballait en fin de match avec cette énorme occasion de Mbappé (86e) et ce but refusé à Lukaku pour un hors-jeu (88e). Pogba, lui, trouvait l'équerre sur un coup-franc direct (90e). On se dirigeait alors vers la prolongation mais Théo Hernandez, d'un boulet de canon bien croisé, offrait la victoire et la qualification à l'équipe de France (90e+1, 2-3) ! Menés 2-0, les Bleus inversaient donc la tendance pour se hisser en finale, face à l'Espagne (dimanche à 20h45) !