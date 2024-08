Liga : Dani Olmo permet au FC Barcelone de renverser le Rayo Vallecano

Le besoin de confirmer et, déjà, de mettre la pression sur un Real Madrid hésitant en ce début de saison. Vainqueur de ses deux premiers matchs grâce à un Lewandowski en forme (3 buts) et un Lamine Yamal comme on l’avait quitté au milieu de l’été, le FC Barcelone se rendait sur la pelouse du Rayo Vallecano lors de cette 3e journée de Liga avec l’opportunité de prendre 5 unités d’avance sur son rival de toujours en cas de succès. En plus de cela, Hansi Flick avait enfin l’occasion de faire appel à Dani Olmo, qualifié auprès de la Liga après plusieurs semaines sans jouer. Petite surprise tout de même au coup d’envoi puisque l’entraîneur allemand se passait des services de sa recrue phare de l’été.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Barcelone 9 3 3 3 0 0 6 3 8 Vallecano 4 3 0 1 1 1 3 3

Au lieu de ça, Yamal, Raphinha et Torres accompagnaient Lewandowski, en plus du duo Pedri-Bernal dans l’entrejeu. Cette formule en 4-2-3-1 ne gênait pas vraiment le Rayo dans sa chaude ambiance de Vallecas. Les locaux prenaient même cette rencontre par le bon bout, pas du tout impressionnés par les stars catalanes. Après une première alerte (5e), De Frutos percutait côté droit et trouvait Lopez, qui battait Ter Stegen à son premier poteau (1-0, 10e). Ce début de match raté obligeait le Barça à prendre plus de risques face à une équipe qui adore en prendre. Sous les yeux de James Rodriguez, nouvelle recrue du club, les Madrilènes faisaient plus que jeu égal avec leur prestigieux adversaire.

L’entrée d’Olmo change tout

Il a fallu une bonne demi-heure aux Blaugranas pour enfin prendre le jeu à leur compte. Seul Lamine Yamal s’était jusque-là montré à son avantage (19e, 24e). Raphinha tentait sans réussite, alors que Ferran Torres, Pedri et Lewandowski passaient au travers. Flick n’attendait pas pour agir et décidait de sortir Torres dès la pause pour faire entrer Dani Olmo. Il n’a fallu qu’un premier ballon au champion d’Europe pour élever le niveau de toute son équipe. S’il aurait dû bénéficier d’un penalty sur son action inaugurale (47e), le milieu offensif se plaçait immédiatement au cœur du jeu. À l’initiative (50e, 57e), il voyait Lewandowski manquer l’égalisation sur ce service de Raphinha (51e) et s’essayait à son tour de 30 mètres : pleine barre (59e)!

Mais à force de tenter, le Barça finissait par être récompensé, grâce à cette passe cachée de Raphinha pour Pedri, auteur de l’égalisation (1-1, 60e). Face à un Rayo franchement dans le dur, les Culés appuyaient et pensaient même prendre l’avantage sur ce but de Lewandowski (71e), jusqu’à ce que la VAR repère une légère semelle de Koundé en début d’action. Il en fallait plus pour les empêcher de l’emporter. Après un sauvetage de Lejeune (81e), c’est évidemment Dani Olmo qui offrait le but de la victoire aux siens, servi par Yamal (1-2, 82e). La belle tentative de Bernal (90e+4) aurait pu assurer un succès plus large, d’autant que Nteka a eu la balle d’égalisation au bout du pied (90e+9). Le score n’a finalement plus bouger et le Barça enchaine avec une troisième victoire en trois journées de Liga.