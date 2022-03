Ligue 1 : réduit à dix, Nice concède le nul à Montpellier

Le retour d'Andy Delort à La Mosson était attendu. Arrivé à Nice cet été, l'ex-attaquant du MHSC retrouvait pour la première fois son ancien stade, ce samedi. Toujours à la lutte pour conserver cette deuxième place derrière le PSG, les Aiglons souhaitaient enfoncer des Montpelliérains en très mauvaise forme, avec seulement une victoire sur leurs cinq derniers matches et retombés à la onzième place du Championnat. Mais face à leur ancien buteur, les Héraultais avaient à cœur de se montrer.

Dans un début de match très ouvert, Delort, sous les sifflets et les insultes, trouvait le poteau après un service de Boudaoui (4e). Mais au fil de la rencontre, Montpellier se montrait davantage avec des tentatives de Wahi (6e et 9e) et Esteve (24e). Sans problème pour Benitez. Mais la fin de cette première période a tout changé. Sur un ballon de Ferri vers le point de penalty, Wahi s'écroulait après un contact avec Dante. Sans broncher, Turpin sortait le carton rouge et expulsait le Brésilien (35e)... sur un contact pourtant très léger.

En supériorité, le MHSC n'en a pas profité...

Un fait d'arbitrage qui devrait encore faire parler, mais Montpellier n'en a pas profité. Savanier tentait une Panenka du pied droit, mais ratait complétement son geste technique, directement pour Benitez (37e). Après la pause, Nice dominait et subissait les contre-attaques du MHSC. À l'image de ce poteau trouvé par Germain (53e). Mais dans l'ensemble, Azuréen et Héraultais manquaient de précision offensive pour prendre l'avantage dans cette rencontre.

Et malgré une dernière frayeur à la suite d'un cafouillage devant le but de Benitez (83e), Nice a résisté et s'en sort avec un match nul, à dix contre onze. Un mauvais résultat avant le déplacement de Marseille à Brest, dimanche, qui pourraient revenir à hauteur des Aiglons en cas de succès. Le choc de la prochaine journée, entre l'OL et Nice, s'annoncerait plus que décisif pour la course à la Ligue des Champions. De son côté, le MHSC (11e) ne gagne toujours pas et devra se ressaisir à Bordeaux.