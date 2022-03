Chelsea : un des candidats au rachat veut garder Thomas Tuchel

Le promoteur immobilier Nick Candy, qui est un candidat sérieux au rachat de Chelsea a annoncé qu’il souhaitait conserver le coach allemand Thomas Tuchel qui est notamment pisté par Manchester United. L’homme d’affaire de 49 ans est un fan de l’entraîneur des Blues qu’il considère comme un grand homme en plus d’être un grand manager.

« Thomas Tuchel a fait un travail incroyable lors de ses dernières semaines alors que le club vit un moment très difficile. Il a parlé avec brio, s'est comporté avec brio et c'est un vrai gentleman. C'est une chose d'être un grand manager, c'en est une autre d'être un grand être humain», a déclaré Candy selon des propos rapportés par The Sun. Le consortium de Candy qui comprend des investisseurs de Corée et des États-Unis, a fait vendredi une offre de plus de 2,4 milliards d'euros pour acheter le club londonien.