PSG : Pochettino évoque sa relation avec Leonardo

Les relations entre les entraîneurs et les directeurs sportifs sont toujours très importantes. Encore plus au PSG où ces dernières années, il est difficile de s’entendre. Preuve en est, la relation tumultueuse entre Thomas Tuchel et Leonardo qui a d’ailleurs mené au licenciement du technicien allemand. Avec Mauricio Pochettino, le directeur sportif brésilien semble avoir une bien meilleure relation.

Dans un entretien accordé à l’AFP, Mauricio Pochettino est revenu sur sa relation avec son directeur sportif. Pour le technicien argentin, les deux hommes sont sur la même longueur d’onde. « Avec Leo, nous avons eu d'emblée une bonne entente. Quand on est au PSG, la responsabilité, c'est de gagner chaque match. Inutile qu'il me le dise, c'est dans notre ADN, au staff. Je crois aussi qu'un staff technique a besoin de travail, de temps, il faut que les joueurs s'adaptent à une nouvelle philosophie, et nous à eux. »