AC Milan : Stefano Pioli a convaincu Zlatan Ibrahimovic de rester

Le retour de Zlatan Ibrahimovic à l'AC Milan a été plus que prolifique. Depuis l'hiver dernier, le club lombard accumule les bons résultats, tandis que le géant suédois empile les buts (11 buts en 9 matchs). Une relation qui semble être vouée à durer, malgré les 39 années atteintes par l'ancien du PSG.

L'attaquant s'est d'ailleurs livré à Sky Sports. Et il a révélé qu'il avait souhaité partir cet été : « après les six premiers mois, je ne voulais pas rester, mais le coach m'a dit : si tu pars, tout change ici. Je voulais arrêter, Pioli m'a convaincu de rester à Milan. Et maintenant je suis trop bien ». A 39 ans, Zlatan a peut-être pris la meilleure décision de sa carrière en restant chez les Rossoneri.