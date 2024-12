Ajax-Maccabi Tel-Aviv : 18 mois de prison ferme requis contre un homme

Les premières sanctions sont tombées au parquet d’Amsterdam, après les incidents survenus avant Ajax-Maccabi Tel-Aviv, le 7 novembre dernier. D’après l’AFP, deux ans de prison, dont 18 mois ferme, ont été requis contre Sefa Ö. soupçonné d’avoir pourchassé, poussé et frappé plusieurs supporters israéliens dans la nuit du 7 au 8 novembre. Il s’agit du deuxième individu parmi les cinq suspects, âgés de 19 à 32 ans, à comparaître mercredi. Deux autres suspects doivent comparaître jeudi. Des vidéos ont été diffusées durant le jugement. Sefa Ö. explique notamment « regretté énormément d’avoir été là ». « Ma femme est enceinte. Pour ma famille et mes parents, j’ai décidé de m’associer dorénavant avec de bonnes personnes », a également indiqué l’homme qui a été placé en garde à vue après s’être rendu à la police. Le parquet a, quant à lui, estimé que Sefa Ö. n’avait aucun lien avec une quelconque organisation terroriste et que ses actions avaient été influencées par la situation à Gaza.

De plus, des slogans anti-arabes ont été scandés par des supporters israéliens, qui ont aussi vandalisé un taxi et brûlé un drapeau palestinien. Six mois de prison, dont trois mois en liberté conditionnelle, ont été requis contre un premier suspect comparu plus tôt. Un certain Lucas D. (19 ans) était responsable d’actes de violence, de jets de pierre sur la police et de possession illégale de feux d’artifice. Le jugement du tribunal sera rendu le 24 décembre. Plus tard mercredi, un homme de 22 ans comparaîtra pour une tentative d’homicide involontaire. En plus des sept suspects qui comparaissent cette semaine, au moins six autres personnes doivent répondre d’accusations en lien avec ces violences. Parmi ces suspects, trois sont mineurs et seront entendus à huis clos.