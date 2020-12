LdC, Juve : la réaction de CR7 après la victoire à Barcelone

Cette soirée était attendue. En effet, ce mardi soir, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se retrouvaient pour la sixième journée de la Ligue des Champions pour la confrontation entre la Juventus Turin et le FC Barcelone. Le Portugais est sorti vainqueur de ce duel à distance puisque son équipe l'a emporté (3-0) et qu'il a inscrit deux penalties. Alors, forcément, il était content.

« C'est toujours génial de retourner en Espagne et en Catalogne, toujours difficile de jouer au Camp Nou contre l'une des meilleures équipes que j'ai jamais affrontées. Aujourd'hui, nous étions une équipe de champions! Une vraie famille forte et unie! En jouant comme ça, on n'a rien à craindre jusqu'à la fin de la saison ... Allons-y », a gazouillé le Portugais.

Always great to return to Spain and to Catalunya, always hard to play in Camp Nou against one of the best teams I ever faced. Today we were a team of Champions! A true, strong and united family! Playing like this, we have nothing to fear until the end of the season... Let’s go! pic.twitter.com/PivPpJ3SLh