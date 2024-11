La réponse incendiaire d’un joueur du Maccabi Tel Aviv à Hakim Ziyech

Cette nuit, de violents affrontements entre supporters ont eu lieu en marge du match entre l’Ajax Amsterdam et le Maccabi Haifa en Ligue Europa. La police néerlandaise avait annoncé plus d’une soixantaine d’arrestations et plusieurs blessés. Et si certains qualifiaient ces agressions d’antisémitisme puisque plusieurs supporters israéliens étaient ciblés, d’autres ont pointé du doigt le comportement des supporters du Maccabi Tel-Aviv qui avaient chanté des slogans racistes en avant-match, sifflé la minute de silence pour les victimes des inondations à Valence, et arraché des drapeaux palestiniens présents dans la ville. Sur son compte Instagram, l’international marocain Hakim Ziyech, originaire d’Amsterdam, avait vite réagi.

« Si ce ne sont pas des femmes et des enfants, alors ils s’enfuient. Et vive la Palestine libre », a-t-il commenté sur sa story Instagram en republiant une vidéo des heurts de la nuit. Une story qui a fait parler et qui a fait réagir l’international israélien du Maccabi Tel Aviv Eran Zahavi. Ce dernier a répondu publiquement au joueur de Galatasaray et a ainsi réclamé des sanctions de la part de l’UEFA. « Supporter stupide de la terreur. J’espère que vous verrez ça et que vous le sanctionnerez UEFA ! 🖕 » a-t-il lancé.