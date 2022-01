OM : les dernières vérités mercato de Pablo Longoria

La suite après cette publicité

Jour de présentation ce vendredi à l'Olympique de Marseille. Cédric Bakambu (30 ans), première recrue hivernale, faisait face aux journalistes au centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus. À ses côtés, Pablo Longoria avait le sourire. Le président phocéen est ravi d'avoir mis le grappin sur l'attaquant congolais, qu'il avait plusieurs fois convoité par le passé, dans ses anciens clubs.

«C’est une histoire d’amour entre nous depuis longtemps, on a parlé souvent dans mes précédents clubs, je suis personnellement heureux de sa venue», a-t-il d'abord lâché. Le patron marseillais a ensuite assuré que cette arrivée n'entraînerait pas les départs d'Arkadiusz Milik (27 ans) et Bamba Dieng (21 ans) d'ici la fin du mois de janvier.

Des départs à venir

«Absolument pas, on en a parlé dès le début, on avait besoin de ce profil offensif. Au long de sa carrière, Cédric est capable de jouer à gauche, comme deuxième attaquant, comme attaquant de pointe. C’est un profil qui nous offre beaucoup de solutions. Un profil difficile à trouver sur le marché actuel, de plus en plus rare», a-t-il indiqué fermement, évoquant d'autres mouvements à venir d'ici la fin du marché, alors que Dario Benedetto (31 ans), Alvaro Gonzalez (32 ans) ou encore Boubacar Kamara (22 ans) et Duje Caleta-Car (25 ans) sont annoncés partants de manière plus ou moins imminente, tandis que Jordan Amavi (27 ans) a déjà filé en prêt à Nice.

«Tout est lié à la situation économique générale, avec les instances aussi, les exigences de la DNCG, je suis à l’aise avec ça. En Espagne, d'où je viens, vous avez pu le voir, c’est encore plus strict. C'est une question de gestion, de réduction de la masse salariale. C'est une question générale, aussi une responsabilité de la gestion du club au quotidien. On va chercher à faire le meilleur bilan économique possible. Cela dépend de quelques mouvements de mercato pour pouvoir continuer à développer notre stratégie», a-t-il affirmé. Le mercato de l'OM est lancé !