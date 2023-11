LdC (F) : le PSG battu d’entrée par l’Ajax

Coup d’envoi de la phase de poules de la Ligue des Champions féminine. Après la défaite du Paris FC face à Häcken (1-2), place à l’autre club de la capitale. Présente dans le groupe C avec le Bayern Munich et l’AS Roma, l’équipe du Paris Saint-Germain lançait sa campagne européenne face aux Hollandaises de l’Ajax Amsterdam. Et les partenaires de Grace Geyoro avaient un beau coup à jouer après le match nul arraché in extremis par l’AS Roma sur la pelouse du Bayern Munich (2-2).

La suite après cette publicité

Malheureusement pour les Parisiennes, elles ont vécu un scénario catastrophe. Elles ont complètement raté leur première période, encaissant deux buts par Hoekstra (34e) et Spitse sur penalty (45e+1). 2-0 à la pause, la messe était dite. Au retour des vestiaires, les Franciliennes ont multiplié les occasions, mais le score n’a plus bougé. Au classement, Paris est dernier derrière le Bayern et l’AS Rome. L’Ajax est leader. Sale soirée pour les clubs tricolores.