OM : Roberto De Zerbi lance le choc face au PSG

Ce dimanche soir, l’OM n’a fait qu’une bouchée de Montpellier dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1 (5-0). La formation emmenée par Roberto De Zerbi a déroulé son football sans jamais trembler. Offensivement, le quatuor Wahi, Harit, Greenwood, Rowe a donné satisfaction et a gagné en confiance avant le choc du week-end prochain face au PSG. Et justement, au micro de DAZN, De Zerbi a abordé la future rencontre de l’OM. Le technicien a d’abord salué la prestation des siens avant de donner les clés d’un potentiel exploit face au PSG.

La suite après cette publicité

«Je suis d’abord triste de ne pas avoir nos supporters ce soir, ça m’embête. On a fait un match avec la mentalité, on a changé des choses et on a joué avec deux centraux. Je suis très content de ce match vraiment. Aujourd’hui, je voulais avoir les trois points avant le Classique et remonter au classement. On avait perdu des points. En France, tous les matchs sont durs du début à la fin. Le PSG est l’équipe la plus forte du championnat, mais on va travailler pour avoir 3 points. Il faudra du courage, la fierté, le jeu et il faudra courir », a-t-il lancé en après match.