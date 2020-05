Naples : Dries Mertens devrait prolonger

Annoncé sur le départ du Napoli durant de nombreuses semaines alors qu'il arrive en fin de contrat le 30 juin prochain, Dries Mertens (33 ans) est en passe de prolonger son contrat d'après les informations de Sky Sport Italia. Le média transalpin précise que l'attaquant belge devrait parapher un nouveau bail jusqu'en juin 2022 et toucher 4 millions d'euros nets par saison ainsi qu'une belle prime à la signature offerte par son président, Aurelio De Laurentiis.

Le co-meilleur buteur de l'histoire de Naples (121 buts, à égalité avec Marek Hamsik) était convoité par plusieurs grosses écuries européennes telles que le PSG, l'Inter Milan ou encore Chelsea, dont le projet l'intéressait particulièrement. Dries Mertens devrait donc inscrire un peu plus son nom dans l'histoire du Napoli et en devenir l'unique meilleur réalisateur, pour le plus grand bonheur des pensionnaires du San Paolo et de ses fans.