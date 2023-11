Al-Ittihad : une première offre pour Julen Lopetegui

Après avoir licencié Nuno Espirito Santo, Al-Ittihad se cherche un coach. Pointant à une décevante sixième place, l’écurie de Djeddah a connu des derniers jours difficiles, marqués par ce clash entre le tacticien portugais et Karim Benzema. C’est l’attaquant français qui a eu gain de cause, puisque la direction du club a finalement décidé de mettre le Lusitanien à la porte.

La suite après cette publicité

Et si certains médias évoquaient la possibilité de voir un entraîneur français débarquer - le nom de Laurent Blanc a été mentionné - c’est finalement un Espagnol qui pourrait s’asseoir sur le banc des Jaune et Noir. Selon nos informations, une offre a ainsi été faite à Julen Lopetegui, ancien sélectionneur espagnol. Il a quitté Wolverhampton juste avant le début de la saison suite à des différents avec la direction, et a ainsi reçu une proposition allant jusqu’en juin 2025. Il retrouverait notamment Karim Benzema qu’il avait brièvement connu au Real Madrid en 2018.