Kings World Cup : la réponse de Gerard Piqué à la polémique

La fin de parcours de l’équipe de France, Foot2Rue, est très contestée. L’équipe du streamer AmineMaTue est éliminée, après un litige suite à la séance de tirs aux buts provoquant la colère de plusieurs membres de l’effectif de Foot2Rue. Suite à cet imbroglio, le président de la compétition Gerard Piqué a répondu à la polémique.

La suite après cette publicité

Dans un premier temps, il a rappelé que le ballon «ne touche pas du tout le plafond, puis redescend avec un effet qui le fait rentrer dans le but», avant de demande pardon à AmineMaTue et ses troupes. «Nous aurions aimé que tout se passe parfaitement mais ça n’a pas été le cas et nous demandons pardon», a-t-il indiqué, avant d’affirmer que l’équipe Foot2Rue était bien éliminée du tournoi. «Il y a un comité de compétition composé de cinq personnes totalement indépendantes, c’est-à-dire que ni moi, ni les personnes de la Kings League ne pouvons les approcher et ils ont décidé de ce que je vais vous communiquer. Ils ont décidé que ni le match, nu la série de shoutout ne seront rejoués. En raison de cela, l’équipe française est éliminée de la compétition», a expliqué Piqué.