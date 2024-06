Kings World Cup : l’énorme coup de gueule du streamer AmineMaTue

Ce dimanche soir, l’équipe de France a été éliminée de la Kings World Cup, la compétition créée par Gérard Piqué. Dans son match de barrages face aux Argentins du Muchachos FC, les Bleus se sont inclinés lors des tirs au but version MLS (4-4, 4-3 aux t.a.b). Sauf que le but de la victoire des Argentins fait déjà couler beaucoup d’encre. Alors que le gardien Christian N’Sapu pensait avoir arrêté le tir de son adversaire et était déjà parti célébrer son arrêt, le ballon a fini par terminer sa course au fond des filets grâce au rebond. De quoi lancer une énorme polémique qui a provoqué la colère de Samir Nasri et désormais du streamer français et capitaine de l’EDF, AmineMaTue :

«Tout le monde en parle, même les Espagnols qui sont contre nous nous disent "les gars c’est une honte". Ce qui se passe n’est pas normal, je peux faire quoi de plus ? Je suis allé voir Gerard, je lui ai dit "frérot écoute, fais quelque chose", je ne sais pas ce qu’il va se passer, je vais le revoir après. "Fais quelque chose, ce que vous faites, c’est mauvais pour votre image, vous nous baisez, c’est mauvais pour nous, on le prend mal et ça peut mal se passer. C’est mauvais pour tout le business, vous voulez faire quelque chose en France, bah les frères un moment donné, les Français, on n’est pas des putes. J’ai une fierté et je le dis, je ne suis pas seul, je suis entouré de plein de gens qui veulent faire plein des projets, j’ai besoin de personne et de rien, je veux faire les choses dans la confiance et dans le respect»