OM : Frank McCourt va remettre la main à la poche !

L'OM est en train d'ouvrir une nouvelle page. Après la soirée de vendredi soir qui a été agitée entre le remplacement de Jacques-Henri Eyraud par Pablo Longoria, jusque-là head of football, et la venue de Jorge Sampaoli sur le banc de touche, Frank McCourt est arrivé à Marseille ce lundi matin. Absent depuis plusieurs semaines alors l'institution vivait différents épisodes délicats, le propriétaire américain vient pour remettre de l'ordre dans la maison. Durant ce déplacement de 48h, il enchaîne les rendez-vous avec différentes personnalités politiques comme le maire Benoît Payan dès aujourd'hui, des salariés du club, ou encore des chefs d'entreprise locaux et des groupes de supporters.

Il a beau être loin de Marseille, McCourt a suivi avec beaucoup d'inquiétude et de sidération les dernières actualités de son club. L'invasion de la Commanderie l'a notamment beaucoup heurté, comme l'explique RMC ce lundi. Il a également été impressionné par la conférence de presse organisée par les leaders des groupes ultras. Face à cette détermination, il a souhaité remettre les choses à plat et repartir à zéro en se rendant en personne dans la cité phocéenne. Il est d'ailleurs en ce moment même encore en discussions avec eux. Il va notamment réaffirmer qu'il ne vendra pas le club contrairement à ce qui a pu être dit dans la presse. C'est l'un des axes de son déplacement en France.

McCourt va remettre de l'argent au club selon Payan

C'est ce qu'a expliqué l'édile de la ville sur RMC ce soir. «Il m’a parlé du club comme de quelqu’un qui l'aime. Je lui ai dit qu’il ne pouvait pas réinventer la façon de supporter. Je lui ai dit qu’il fallait avoir des résultats. Il a été ouvert. Il m’a dit qu’il n’avait aucune intention de vendre le club. Il m’a dit qu’il voulait la Champions League. Pour ça il faut s’en donner les moyens», rapporte un Benoît Payan plutôt optimiste après ce rendez-vous. Qui dit ambitions, dit garanties sportives et donc économiques, alors que l'OM connaît depuis plusieurs années des difficultés financières. McCourt aurait promis au maire de remettre la main à la poche.

«S’il veut réussir il n’a pas le choix de remettre de l’argent. La situation n’était pas acceptable. Il est ok pour remettre les choses à plat. Je ne suis pas son directeur sportif, ni son président ou son directeur financier, je suis maire. Il lui appartient de mettre sur la table un certain nombre de choses. A Marseille, avec la bouche, on peut faire beaucoup de choses mais après il faut des actes», rappelle l'élu. «Il a déjà mis de sa poche des centaines de millions d’euros et de dollars dans une ville loin de lui, qu’il n'a peut-être pas complètement comprise. Il a compris qu’il y avait quelque chose de différent ici. Je crois qu’il va mettre le paquet. C’est l’image que je me suis fait de lui aujourd’hui. » A McCourt de jouer maintenant.