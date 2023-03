PSG : Manu Koné ouvre la porte à une arrivée

Manu Koné s’est révélé au Borussia M’Gladbach. Sous contrat jusqu’en juin 2025, l’ancien milieu du Toulouse Football Club, arrivé en Allemagne l’été dernier, s’est rapidement acclimaté au rythme de la Bundesliga et a déjà inscrit quatre buts en 52 apparitions sous le maillot du club allemand. Âgé de 21 ans, il avait déjà séduit plusieurs clubs européens, mais plus récemment, on apprenait que le Paris Saint-Germain l’avait ciblé le milieu de terrain pour son avenir.

Dans un entretien accordé à Téléfoot, l’international Espoirs (5 sélections) a répondu à l’intérêt du club parisien. «Cela fait plaisir, car je suis Parisien. C’est un grand club, qui joue la Ligue des Champions avec de très grands joueurs. Je ne peux que progresser avec eux, en évoluant à leurs côtés. Mais après la réalité est que je suis au Borussia M’Gladbach, donc je dois rester concentré. Après, on verra ce qu’il va se passer, il faut rester lucide. Je suis professionnel.»

