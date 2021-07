L'OM met définitivement la main sur Leonardo Balerdi

La suite après cette publicité

Très actif sur ce mercato estival, le Paris Saint-Germain n'est pas le seul à être au four et au moulin pour se renforcer. Son rival l'Olympique de Marseille doit réaliser un grand ménage ces prochains mois et celui-ci a déjà commencé. De nombreux joueurs sont déjà partis et d'autres sont arrivés, comme Gerson (Flamengo) et Konrad de la Fuente (FC Barcelone). En plus du recrutement de nouveaux éléments, les Phocéens cherchent à conserver des joueurs prêtés la saison dernière, à savoir Pol Lirola et Leonardo Balerdi.

Concernant le second, qui a dû attendre l'arrivée de Jorge Sampaoli pour enchaîner les apparitions en 2020-2021 (25 apparitions tcc, 2 buts), il est revenu au Borussia Dortmund il y a peu, faute d'accord entre le club allemand et la formation olympienne. L'OM n'avait en effet pas souhaité lever l'option d'achat de 14 millions d'euros et voulait payer un peu moins. On parlait alors de 11M€ mais finalement, le dernier chiffre sorti était de 8 M€. Et après plusieurs jours de négociations, Pablo Longoria et ses équipes ont réussi à faire craquer le BvB.

Balerdi signe pour cinq ans

L'Olympique de Marseille vient en effet d'officialiser le "retour" de Leonardo Balerdi sur la Canebière via un communiqué : «l’Olympique de Marseille est parvenu à un accord avec le Borussia Dortmund pour le défenseur international argentin, Leonardo Balerdi. Après le succès de sa visite médicale, Leonardo s’est engagé avec le club olympien pour un contrat de 5 ans. Il est la troisième recrue olympienne de ce mercato estival 2021.»

Désormais officiellement défenseur de l'OM, l'international argentin (2 sélections) va pouvoir s'intégrer pleinement au projet de Jorge Sampaoli, qui l'avait donc relancé en mars en installant une défense à trois avec l'Espagnol Alvaro Gonzalez et le Croate Duje Caleta-Car. En espérant cette fois-ci une régularité dans les performances, lui qui a parfois été critiqué la saison passée.