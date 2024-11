DAZN ne s’arrête plus !

La trêve internationale est finie, et on ne va pas se mentir, cela fait du bien de retrouver notre chère Ligue 1, pour plusieurs semaines consécutives. La saison est désormais bien lancée, et les enjeux se précisent. Pour la 12e journée qui débute ce week-end, il y a un programme bien chargé, et dès vendredi, avec deux cadors sur le pont. Le PSG, leader du championnat, reçoit Toulouse au Parc des Princes, tandis que l’AS Monaco accueille Brest, pour un choc d’Européens.

La suite après cette publicité

Après avoir perdu des points bêtement, le club de la Principauté doit se racheter à domicile, mais il risque de tomber sur un os avec cette équipe brestoise capable de déjouer les pronostics. La suite du week-end promet d’autres rencontres savoureuses, comme Reims-OL samedi soir, ou encore les premiers pas très attendus de Jorge Sampaoli avec Rennes. L’entraîneur argentin sera vite mis dans le grand bain puisque c’est un déplacement à Lille qui se profile dimanche à 15h. La 12e journée se conclura entre un duel de prétendants à l’Europe entre Nice et Strasbourg, alors que vous pourrez retrouver sur DAZN dès samedi minuit le match entre Lens et l’OM.

Toute la L1 pour 19,99€ par mois !

Pour continuer à vous faire vivre ces émotions, DAZN a décidé de prolonger sa promotion alléchante. Si vous souscrivez à l’offre DAZN Unlimited, qui vous garantit 100% de la Ligue 1, vous ne paierez que 19,99 € par mois (pour un engagement d’un an), au lieu de 29,99€ ! Soit 120 euros d’économisé ! Une autre promotion est également proposée sur le service Unlimited+, qui vous permet de streamer sur deux écrans simultanément, et donc de partager votre abonnement avec votre famille ou un ami. DAZN Unlimited+ passe exceptionnellement à 29,99€ par mois (pour un engagement d’un an) au lieu de 49,99€ ! Ces deux offres sont encore étirées dans le temps par DAZN en raison de leur succès.

La suite après cette publicité

C’est donc le moment ou jamais pour saisir cette affaire en or. On rappelle également que vous avez aussi la possibilité de diminuer le prix de l’abonnement et de vous offrir 1 match de Ligue 1 McDonald’s pour seulement 14,99 € par mois avec engagement, ou 19,99 € par mois sans engagement. C’est l’avantage du pack Super Sports. Et n’oubliez pas que vous bénéficiez pour chacune de ces offres de tout le catalogue DAZN, avec la Betclic ELITE pour retrouver l’intégralité du championnat de basket français en exclusivité, l’UEFA Women’s Champions League, la Jupiler League, des combats de boxe et de MMA avec la PFL et Bellator et de kick-boxing avec Glory.

Pour ne rien manquer de votre championnat préféré, n’hésitez plus et souscrivez à l’une des offres DAZN !