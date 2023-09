Droits TV : Pablo Longoria voit grand pour la L1

La suite après cette publicité

En marge de la présentation de Bamo Meïté comme dernière recrue de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, le président du club a fait son habituel bilan du mercato. Mais ce n’était pas tout puisqu’il a aussi été interrogé longuement sur les futurs droits télévisuels du championnat. Vincent Labrune, le président de la Ligue (LFP) avait avoué viser le milliard d’euros.

Un montant auquel croit le président de l’OM : « le prochain cycle de droits télévisuels, c’est le grand défi. On doit beaucoup travailler, tous les clubs, pour avoir un cycle positif. L’avenir du football français, ça va passer par les droits télévisuels. Si je n’y croyais pas, je ne serais pas au conseil d’administration. C’est important d’y croire ».

Longoria a des idées de développement

Mais il a sa petite idée pour booster les revenus : « la qualité du produit, ce sont les matches, plus les contenus. Ce n’est pas seulement produire des matches. On a un travail à faire là-dessus. On doit raconter une histoire qui donne envie de regarder un match. Le match doit être le summum. C’est notre responsabilité. Évidemment, ensuite, le nombre de diffuseurs qui sont en compétition, c’est important ainsi que leur retour sur investissement. La consolidation du produit pendant la durée c’est très important ».

Mais comment croire à autant d’argent alors que cela ne décolle plus depuis un certain temps ? Une nouvelle fois, l’Espagnol a son mot à dire. « La première chose : je suis positif par nature. La Ligue a acheté Mon petit gazon, on doit développer le fantasy, que le football soit le thème le plus important pendant la semaine. En France on n’a pas cette culture de parler avec ses amis. Savoir qui va jouer le prochain week-end à Lorient, savoir qui est blessé. On est obligé de savoir ça. On doit construire ça, il faut que tout le monde joue le jeu. Avec ça, on augmente l’intérêt au niveau national et international. Il faut que tous les clubs jouent le jeu du contenu. Quand on prend le produit qu’on commercialisé à l’international, on doit faire un bon produit. Que l’image des entraînements, on les diffuse. Que tout le monde construise quelque chose. Ça, c’est raconter une histoire. Tu arrives le week-end et tout le monde regarde le match ». Des paroles qui devraient plaire à Vincent Labrune. En attendant le verdict. Très bientôt.