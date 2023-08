Le bon plan de Canal+ pour les fans du PSG

Après une trêve estivale intense du côté du PSG, avec la nomination d’un nouveau coach et l’arrivée de nombreuses recrues, l’heure est à la reprise en Ligue 1. Et c’est une équipe new-look, mais pas dénuée de talents qui va être alignée par Luis Enrique. Gonçalo Ramos, l’attaquant international portugais qui a fait oublier Cristiano Ronaldo en sélection, est arrivé en provenance du Benfica, de même que Lucas Hernandez (Bayern Munich), Milan Skriniar (Inter Milan), ou encore Lee Kang-in, le prodige sud-coréen. Le joueur le plus attendu sera forcément Ousmane Dembelé, le champion du monde tricolore 2018, arraché au FC Barcelone et qui devrait faire beaucoup de bien à Paris cette saison en Ligue 1.

Alors forcément ce samedi soir à 21h en direct et en exclusivité sur CANAL+ 360 et CANAL+FOOT, le premier match du PSG face à Lorient au Parc des Princes promet beaucoup. Une affiche sur le papier déséquilibrée mais qui pourrait s’avérer riche en enseignements pour la suite de la saison du Paris Saint-Germain notamment concernant l’avenir d’un Kylian Mbappé, d’un Neymar ou d’un Marco Verratti. Le club breton, qui nourrit également de grandes ambitions cette saison jouera sa carte à fond face à une équipe parisienne qui lui a souvent réussi ces dernières saisons. Autant d’arguments qui font de ce PSG-Lorient, un match à voir absolument.

