Naples : Khvicha Kvaratskhelia tout proche de prolonger

Peu après l’officialisation du départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le Paris Saint-Germain s’est directement activé sur le marché des transferts et a décidé de miser sur le crack du Napoli, Khvicha Kvaratskhelia (23 ans). Un accord entre l’ailier géorgien et le club de la capitale française a d’ores et déjà été trouvé, mais pour le moment, rien n’est vraiment fait. Comme nous l’avions révélé, Luis Campos s’est d’ailleurs récemment rendu à Monaco pour discuter avec l’agent du natif de Tbilissi, auteur de 11 buts et 9 passes décisives en 45 matches la saison dernière, mais Naples avance pour le prolonger.

Et selon les dernières informations de la Gazzetta dello Sport, Khvicha Kvaratskhelia serait en bonne voie pour prolonger son aventure à Naples. Un accord serait même proche d’être trouvé entre le club italien et l’ailier géorgien de 23 ans. Sous contrat jusqu’en 2027, il pourrait prolonger d’un an, avec une belle revalorisation salariale. Cela n’empêcherait pas les Parisiens de tenter une approche vers Naples, mais le dixième de Serie A ne compte pas se séparer simultanément de son ailier et de Victor Osimhen, également sur le départ.