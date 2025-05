PSG : un media day exceptionnel et historique à Poissy

Pour le PSG, ce "Media Day" organisé à la manière de l’historique événement de NBA du mois de septembre est une franche réussite. En tout, près d’une centaine d’interviews ont été données par les joueurs et le staff du Paris Saint-Germain lors de ce mercredi entièrement dédié aux médias du côté de Poissy. L’entraînement des parisiens était ouvert aux journalistes, avec beaucoup de professionnels qui se sont rendus sur le bord de la pelouse pour admirer Luis Enrique dans sa nacelle de chantier.

En plus de la multitude d’interviews accordées, la conférence de presse ainsi que la présence et l’ouverture des joueurs en zone mixte étaient de vraies réussites. Pour cette journée spéciale, plus d’une centaine de médias français comme internationaux étaient présents au centre d’entraînement de Poissy, à quelques jours de la finale de Coupe de France contre Reims, et surtout de celle de Ligue des Champions face à l’Inter Milan.