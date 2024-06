Amical : le Danemark domine la Norvège malgré un nouveau but d’Haaland

Dans un Brøndby Stadion bruyant à quelques jours de leur entrée à l’Euro, le sélectionneur danois Kasper Hjulmand avait aligné son équipe type contre la Norvège. En deux temps, Pierre-Emile Hojbjerg a rapidement ouvert le score (1-0, 11e). Le joueur de Tottenham a été suivi par une réalisation de Jannik Vestergaard sur corner (2-0, 21e). Inférieure physiquement et techniquement à son adversaire, la Norvège a mis du temps à réagir.

Même si son équipe ne performe pas bien ces derniers temps, Erling Haaland a de nouveau guidé les siens vers le but et continue d’empiler les réalisations avec sa sélection. Dans ce match encore, malgré la domination au score du Danemark, le géant de Manchester City a inscrit un but pour réduire le score après une passe millimétrée de l’autre joueur majeur de cette sélection, Martin Ødegaard (2-1, 72e). Yussuf Poulsen a entériné le résultat avec un troisième but pour la Danish Dynamite. À huit jours de leur premier match de l’Euro contre la Slovénie, les Danois apparaissent bien préparés. Depuis un an, le Danemark n’a perdu qu’un seul match (11 matches). Sans Euro à jouer, les Norvégiens peuvent désormais partir en vacances.