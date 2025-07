Pourquoi la vente du HAC n’est pas menacée

Une nouvelle ère va officiellement débuter du côté du Havre. Maintenu à la 7e minute du temps additionnel de la 34e journée de Ligue 1 et un penalty d’Abdoulaye Touré à Strasbourg (victoire 3-2), le club doyen - qui se déplacera à Monaco lors de la première journée de l’exercice 2025-2026 de Ligue 1 - s’est sauvé de justesse dans l’élite du football français. Un nouveau chapitre qui marquera toutefois un sacré changement de cap avec l’arrivée d’un nouveau propriétaire à la tête de la formation havraise, comme nous vous le révélions en exclusivité. Détenant d’ores et déjà Leganés (Espagne – D2) ou encore Cancún (Mexique), Blue Crow Sports Group, un fonds d’investissement américain dirigé par Jeff Luhnow, a ainsi fait son apparition du côté de la cité portuaire.

Une affaire de droit…

«Vincent Volpe cède les parts de sa société propriétaire du HAC (96.2%) à Blue Crow Sports Group. L’arrivée de M.Vincent Volpe en juin 2015 a permis au Havre Athletic Club de se sauver économiquement, avant que le propriétaire n’impulse une stratégie de structuration et d’investissements nécessaires à l’évolution du club (…) M.Vincent Volpe, très attaché au Havre comme au HAC, a marqué de son empreinte, de sa personnalité et de sa vision le doyen des clubs français, qui débutera grâce à son engagement, pour la 3ème saison consécutive, un nouveau championnat de Ligue 1 et pour la 5ème saison, un nouvel exercice d’Arkema Première Ligue. Après dix années au cœur du projet Havre Athletic Club, M.Vincent Volpe va céder sa société détentrice de la majorité des parts du club à Blue Crow Sports Group, présidé par M.Jeff Luhnow», détaillait, en ce sens, le communiqué des Ciel et Marine.

Oui mais voilà, au cours des dernières heures, une rumeur a rapidement enflammé la toile. Comme rapporté par certaines sources, plusieurs actionnaires minoritaires, présents dans le capital du club depuis l’ère Jean-Pierre Louvel (ancien président du HAC), dénonceraient ainsi une opération opaque, un non-respect du pacte d’associés et envisageraient dès lors des recours afin de faire annuler la cession. «Ce n’est pas une question d’argent mais de respect. Nous ne savons pas combien valent nos parts, ni même ce qui a été vendu. On est au-delà du dédain. On s’est saigné car notre amour du HAC était plus fort que tout. Aujourd’hui, nous sommes laissés dans l’ignorance. Nous sommes liés par un pacte d’associés depuis 2015. Visiblement, Vincent Volpe ne l’a pas respecté», regrettait, à ce titre, Christophe Duval, l’une des actionnaires minoritaires. De quoi remettre en cause le récent rachat initié par Blue Crow Sports Group ? Rien n’est moins sûr…

Récapitulons. À l’heure où nous écrivons ces lignes, le HAC est, en effet, détenu à 96,21% par Football Club Investment, les 3,79% restants étant répartis entre 235 actionnaires minoritaires. Le 2 juillet dernier, Vincent Volpe cédait donc les parts de sa société basée au Luxembourg et propriétaire du club normand à la holding américaine Blue Crow Sports Group, présidée par Jeff Luhnow. «C’est une cession de propriété bénéficiaire. Cette société appartient à ma famille et c’est ce que nous sommes en train de vendre (le pacte d’associés concerne donc la société de Vincent Volpe et sa famille mais en aucun cas le club, ndlr). Cela facilite le processus de vente puisqu’il n’y a pas besoin d’organiser une assemblée générale», ajoutait d’ailleurs Vincent Volpe lors de sa passation avec le diplômé des prestigieuses universités de Pennsylvanie et Northwestern. En d’autres termes et techniquement, le club n’a donc pas été directement vendu à Blue Crow mais Blue Crow a racheté la société luxembourgeoise créée par Vincent Volpe avec son épouse, son frère et sa sœur.

La DNCG a déjà donné son feu vert

Une précision importante puisqu’il n’y a donc eu, fondamentalement, aucun changement de statut pour le club normand. A noter, dans cette optique, que la vente du HAC ne va d’ailleurs rien rapporter au club, étant donné qu’il s’agit simplement d’une cession de parts d’une société, propriétaire du club, de Volpe à Luhnow. Plus important encore, fin juin dernier, après étude des différents documents, la DNCG a de son côté donné son feu vert, prononçant un simple encadrement de la masse salariale pour le HAC. L’instance de surveillance financière du football français rendra, elle, officiellement sa décision après les 10 jours de «closing» propres à une cession (délai de rétractation, signature des documents juridiques, versement des fonds par les investisseurs financiers…). Une communication qui est donc attendue d’ici deux à trois jours mais répondant finalement à une procédure tout à fait normale.

En attendant, le HAC, d’ores et déjà très actif sur le marché des transferts, peut donc signer des joueurs mais ne peut pas encore «officiellement» les enregistrer. Ces dernières heures, Mathieu Bodmer et ses équipes ont ainsi bouclé les arrivées de Mory Diaw, Félix Mambimbi, Lionel Mpasi, Godson Kyeremeh ou encore Thomas Delaine, qui s’apprête à signer un contrat de deux saisons avec les Ciel et Marine. Un début de mercato symbolisant finalement les fortes ambitions du nouveau propriétaire de l’écurie havraise. «À court terme, ce que nous voulons, c’est stabiliser le club et le faire grandir», indiquait notamment Jeff Luhnow lors de sa conférence de presse de présentation. Une chose est sûre, si des actionnaires minoritaires, bien que frustrés, cherchaient aujourd’hui à faire annuler la vente, aucun éventuel recours ne serait finalement acceptable sur le plan juridique puisque le statut même du club n’a pas changé.