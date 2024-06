Fenerbahçe : José Mourinho voudrait recruter une star du PSG !

Battu sur le fil par Galatasaray en championnat, Fenerbahçe n’a pas mis longtemps à réagir après le sacre du rival stambouliote. Le club du président Ali Koç n’a pas hésité à verser 21 M€ pour faire de José Mourinho son nouvel entraîneur jusqu’en 2026. Et ce n’est pas tout. Dernièrement, les premières rumeurs font état d’une ambition XXL du « Fener » sur le marché des transferts.

Après l’Argentin Paulo Dybala, la formation jaune et bleu serait surtout très intéressée à l’idée de faire revenir la pépite Arda Güler le temps d’un prêt. Deux noms sexy, mais deux noms qui semblent inaccessibles. Concernant la Joya, Mourinho a déjà indiqué qu’il n’était pas intéressé par ses anciens protégés de la Roma. Pour ce qui est de Güler, le Real Madrid n’aurait tout simplement pas l’intention de le prêter et voudrait l’intégrer plus souvent dans sa rotation.

La Mendes connection

Aujourd’hui, le média turc Fanatik nous apprend qu’un autre nom clinquant aurait été coché par Fenerbahçe. Il s’agit de Gonçalo Ramos (22 ans). Recruté par le PSG l’été dernier en échange de 65 M€, le buteur portugais a joué les doublures de Kylian Mbappé, mais son bilan est loin d’être ridicule (14 buts, 2 passes décisives en 40 matches, toutes compétitions confondues). Sous contrat avec Paris jusqu’en 2028, Ramos semble, à première vue, faire partie des plans pour l’après-Mbappé.

Sauf que le journal turc assure le contraire. Selon ses dires, Paris serait même disposé à le laisser filer en prêt. Pour étayer son information, Fanatik explique que le président Koç est un ami intime de Nasser Al-Khelaïfi et que l’agent Jorge Mendes, qui représente Mourinho et Ramos, pourrait jouer un rôle important. Une rumeur à prendre toutefois avec des pincettes puisqu’un départ de Ramos obligerait le PSG à recruter un remplaçant… alors qu’il doit déjà trouver celui de Mbappé.