PSG : la Mairie de Paris prête à discuter pour le Parc des Princes

«C’est trop facile de dire maintenant que le stade n’est plus à vendre. On sait ce que l’on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C’est fini maintenant. On veut bouger du Parc (des Princes)». Nasser Al-Khelaïfi avait été clair concernant la future enceinte du Paris Saint-Germain. Après des années d’échange, parfois tendus, avec la mairie de Paris, le président parisien semble bien prêt à déménager et plusieurs pistes dans les banlieues parisiennes étaient déjà étudiées.

La suite après cette publicité

Mais récemment, plusieurs fans du club de la capitale - dont le Collectif Ultras Paris (CUP) – ont publié un texte dans Le Monde pour fait part de leur opposition à un départ du club du Parc des Princes. Et selon RMC Sport, la mairie de Paris va convier les signataires de la tribune pour discuter de ce dossier. «On veut que le club reste au Parc, il y a des solutions d’aménagement, d’agrandissement du Parc des Princes que nous présentons depuis deux ans (…) Il y a des solutions techniques qui ne sont pas la vente directe puisque ça (…) qui existent pour que le PSG reste dans son Parc des Princes. Des solutions qui permettent au club et au stade d’évoluer. Quand on est des partenaires, il faut se parler», a expliqué Pierre Rabadan, adjoint en charge des Sports, des JOP et de la Seine.