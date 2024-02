PSG : les aveux de Luis Enrique sur Xavi Simons

Xavi Simons cartonne en Allemagne avec le RB Leipzig, où il est prêté jusqu’en fin de saison. Le Néerlandais a déjà inscrit 6 buts et distribué 7 passes décisives en 22 rencontres de Bundesliga, après un exercice 2022/2023 déjà très réussi du côté du PSV. Et récemment, il est annoncé comme un potentiel remplaçant pour Kylian Mbappé, qui partira à Madrid en fin de saison. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, l’entraîneur parisien Luis Enrique a confirmé que les prestations du joueur formé à La Masia sont suivies de très près à Paris.

« Il appartient à notre club et bien évidemment on suit son parcours comme tous les joueurs qui appartiennent au club, mais il n’est pas chez nous actuellement donc je ne préfère pas en parler. Nous sommes en contact bien sûr et nous regardons ce qu’il fait », a expliqué le coach espagnol. Voilà qui est clair.

