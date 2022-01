Le Barça cherche un nouveau sponsor maillot

Le FC Barcelone s'apprête à changer de sponsor maillot. En 2017, le club catalan signait un contrat de quatre saisons avec Rakuten, le géant japonais de la livraison, pour un montant annuel de 55M€, plus divers bonus en fonction des titres remportés par le club. En 2021, d'un commun accord, l'option d'une année supplémentaire avait été activée. Le contrat expire donc à la fin de la saison en cours et le FC Barcelone est à la recherche d'un sponsor qui lui rapportera au moins autant que ce dernier.

Le quotidien Sport annonce que le club blaugrana serait d'ores et déjà en négociation avec deux entreprises qui pourraient lui rapporter 60M€ par an. Les deux sociétés seraient liées à l'univers de la cryptomonnaie, c'est-à-dire à la monnaie virtuelle. La première est une plate-forme d'échanges et la seconde une entreprise travaillant dans la technologie blockchain, mais les noms n'ont pas encore fuité. Il n'est donc pas impossible de voir le Barça sortir des NFT (Non-Fungible Tokens) à l'effigie du club d'ici quelques mois.