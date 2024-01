Nicolas Anelka dévoile les dessous de son arrivée à la présidence d’Ümraniyespor

Depuis ce matin, Nicolas Anelka (44 ans) est le nouveau président du club turc d’Ümraniyespor (11e de deuxième division turque). Une nomination complètement inattendue. Interrogé par Le Parisien, l’ancien joueur du PSG, du Real Madrid et de Liverpool a expliqué comment il s’est retrouvé dans ces nouvelles fonctions.

«C’est très simple. Depuis mon passage à Fenerbahçe, je suis constamment en contact avec mes amis turcs. Là-bas, j’y ai laissé une bonne image. Et la Turquie, finalement, c’est petit et le monde du football encore plus : tout le monde se connaît. Et au bout de quelques connexions, je me suis retrouvé à la tête d’Umraniyespor. Cela est officiel depuis ce jeudi matin. (…) Là-bas, on savait que j’étais désireux d’apporter mon expertise et mon expérience après tous les clubs que j’ai connus dans ma carrière. Et à un moment, le club est venu pour me faire cette proposition. Et j’ai accepté directement. (…) Je vais développer le club. Il y a déjà un gros projet pour monter un beau centre d’entraînement, avec un nouveau stade et des nouveaux terrains et qui devrait bientôt se réaliser. »