Sporting CP : rien ne va plus pour Islam Slimani !

Super Clim. Cet hiver, Islam Slimani a résilié son contrat à l'Olympique Lyonnais, où il n'était qu'un simple remplaçant, afin de retrouver du temps de jeu et de la confiance. Direction donc le Sporting CP pour l'Algérien. Un club qu'il connaissait parfaitement puisqu'il y avait déjà évolué une première fois entre 2013 et 2016. Trois années lors desquelles Super Slim a empilé les buts (57 réalisations en 111 matches) tout en explosant aux yeux de l'Europe. Ce qui lui a permis de rejoindre Leicester par la suite avant d'enchaîner les prêts avec plus ou moins de réussite à Newcastle, Fenerbahçe et Monaco.

C'est d'ailleurs grâce à sa belle saison sur le Rocher que le natif d'Alger a tapé dans l'oeil de l'OL et surtout de Juninho lors du mercato d'hiver 2021. Mais chez les Gones, le footballeur né en 88, arrivé libre, n'a pas vraiment réussi à s'imposer, que ce soit avec Rudi Garcia ou Peter Bosz. Sous les ordres du Néerlandais, il est apparu à 16 reprises cette saison, mais seulement 9 fois en tant que titulaire. L'attaquant a malgré tout trouvé le chemin des filets à 4 reprises et délivré 1 passe décisive. Un rendement qui n'a pas convaincu le club lyonnais, avec lequel il a rompu son contrat qui prenait fin initialement le 30 juin 2022.

Slimani de retour à la maison

L'objectif était de faciliter son retour au Sporting, où il a signé pour 18 mois, plus une année en option. «Je reviens parce que les supporters m'aiment et parce que le club m'aime. Pour moi, c'est la chose la plus importante dans le football. Le Sporting, les supporters et Alvalade (le stade, ndlr) me manquaient. La décision a donc été très simple. C'est super d'être de retour à la maison. C'est avec ce maillot que j’ai été le plus heureux. Le Sporting est ma maison, je me sens bien ici et je suis heureux ici», avait-il expliqué lors de sa présentation.

«Le foot, c'est comme ça. Quand on laisse de bons souvenirs, c'est comme ça. Les supporters m'aiment et j'aime le Sporting et les fans (...) Le Sporting joue un très bon football. Je connais bien la maison et je connais aussi bien le style de jeu de Rúben Amorim. J'espère marquer beaucoup de buts. Je suis un Slimani plus expérimenté et, à mon avis, un meilleur Slimani que celui de mon premier passage». Il ne restait donc plus qu'à joindre l'acte à la parole pour Slimani. Et rapidement, le Fennec a retrouvé ses bonnes habitudes. Après 4 matches sans marquer, il a, en effet, inscrit 4 buts en 5 matches.

Des débuts de rêve au cauchemar

On pensait alors la machine Slimani relancée. En effet, avec un but marqué toutes les 91 minutes, il était le deuxième attaquant le plus efficace du Sporting depuis Jardel en 2001-02. Mais depuis quelques semaines, l'avant-centre vit de nouvelles galères. De retour en club début avril après une trêve internationale où les Verts ne se sont pas qualifiés pour le Mondial, le joueur de 33 ans n'a joué que 49 minutes. Après une entrée en jeu face à Paços de Ferreira (17 minutes, 3 avril), il a joué 32 minutes contre Benfica (17 avril).

Une gestion étonnante puisque lors des dernières rencontres avant la trêve il était plutôt un titulaire en puissance. Comment expliquer ce revirement de situation ? Ruben Amorim a récemment justifié son choix concernant l'Algérien. «Ceux qui s'entraînent le mieux jouent et sont convoqués. Je peux risquer mon travail et des qualifications pour des finales mais ce sera comme ça jusqu'à ce que j'arrête d'être entraîneur. L’entraînement compte énormément». Ainsi, sa décision de se passer de Slimani, sauf en cas de force majeur, ne serait motivée que par un critère purement sportif.

Les relations avec son coach sont glaciales

Amorim préfère donner du temps de jeu à d'autres éléments tels que Pablo Sarabia ou Paulinho. Mais le joueur, lui, a une autre explication. D'après Super Slim, non convoqué face à Tondela (9 avril, championnat) et face à Porto (21 avril, coupe du Portugal), sa mise à l'écart serait uniquement due à sa pratique religieuse. De confession musulmane, Islam Slimani jeûne durant le mois sacré de Ramadan. Ce qui ne l'empêche pas d'être un professionnel. «Sans manger, ni boire, je me suis toujours entraîné dur pour mon club. Personne ne pourra me l’enlever», a-t-il indiqué.

Hier, l'attaquant a ajouté qu'il faisait preuve de patience en apprenant qu'il était à nouveau écarté pour le match face à Boavista ce lundi soir. En effet, son entraîneur a lâché en conférence de presse dimanche : «le sujet est clos. Il ne sera pas convoqué face à Boavista. On jouera sans avant-centre, on l’a déjà fait l’an dernier. J'ai une responsabilité complètement différente de celle de Slimani. L'affaire est réglée». Un choix radical de la part d'Amorim, qui reste pourtant sur deux défaites de suite toutes compétitions confondues face à Benfica et Porto.

Un avenir en club et en sélection incertain

Mais il préfère se passer des services d'Islam Slimani (12 matches, 4 buts, 1 assist). Un joueur qui risque fort de devoir trouver un nouveau point de chute cet été 2022. En effet, A Bola révèle que puisque le divorce est consommé entre lui et son coach, le Sporting CP va devoir se mettre en quête d'un nouvel élément offensif durant l'intersaison. Il reste à savoir ce que compte faire le joueur sous contrat jusqu'en 2023 (avec une année en option). Un élément dont l'avenir international est aussi au coeur des interrogations, puisque certains médias algériens se demandent si le Fennec va continuer en sélection. L'été va être mouvementé pour Super Slim.