JO 2024 : encore des commentaires racistes après Maroc - Espagne

Samu Omorodion est victime de commentaires racistes depuis le match de ce lundi entre le Maroc et l’Espagne. La Roja et son attaquant ont éliminé les Lions de l’Atlas en demi-finales des Jeux olympiques (2-1) et la défaite passe mal chez certains supporters marocains. Le buteur de 20 ans, pisté par Chelsea, a célébré la victoire de son pays en se moquant de la célébration du pingouin d’Achraf Hakimi sur ses réseaux sociaux, mais ses posts ont été inondés de commentaires racistes et d’émojis de singes envoyés par des Marocains enragés.

Des comportements inacceptables, d’autant plus que c’est loin d’être la première fois que ce genre d’incident se produit. La bêtise n’a cependant ni frontière, ni couleur de peau, car côté espagnol ce n’est pas beaucoup mieux. Soufiane Rahimi, qui a ouvert le score sur penalty pour le Maroc, a, lui aussi, été victime de propos racistes par les supporters ibériques sur les réseaux sociaux. Une tendance qui se généralise ces derniers temps et qui nuit gravement à l’image du football et de ces Jeux Olympiques de Paris.