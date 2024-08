Chelsea offre une petite fortune pour un crack de Liga !

C’est désormais bien connu depuis l’arrivée de Todd Boehly à la présidence du club londonien : Chelsea n’hésite pas à sortir le chéquier avec allégresse lors des différents mercatos. Cet été ne déroge pas à la règle avec plusieurs arrivées déjà officialisées contre une somme d’argent non négligeable. Et les dirigeants des Blues ne comptent pas s’arrêter là et pistent depuis de longues semaines Samu Omorodion.

La suite après cette publicité

Le prodige de l’Atlético de Madrid sort d’une belle saison avec Alavès (9 buts en 36 apparitions) et est actuellement avec la Roja aux Jeux Olympiques. Alors que plusieurs sources différentes faisaient état d’une offre aux alentours des 40 millions d’euros du board anglais. Ce lundi, Sky Italia affirme que Chelsea compte accélérer sur le dossier du buteur de 20 ans et une offre de 50 millions va être soumise dans les prochains jours. Pour rappel, les Colchoneros estiment leur joueur à hauteur de 80 millions d’euros…