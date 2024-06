Chelsea veut encore faire des folies pour un attaquant de Liga !

Plus d’un milliard d’euros de dépensés depuis l’arrivée de Todd Boehly. Et pourtant, Chelsea continue de galérer. L’écurie londonienne, qui a terminé à la sixième position de la dernière édition de la Premier League et qui vient de nommer Enzo Maresca pour son banc de touche, ne parvient pas à retutoyer les sommets du championnat anglais et a pris un énorme retard sur ceux qui étaient ses concurrents il n’y a pas si longtemps que ça.

Pire, les Blues ont vu des clubs comme Aston Villa passer devant. Et Chelsea a un plan pour essayer de rejouer les premières places dès la saison prochaine. En plus d’avoir nommé Maresca, le club entend renforcer l’équipe de façon conséquente. De nouvelles dépenses XXL sont donc à prévoir. Un accord aurait par exemple été trouvé avec Aston Villa pour Jhon Durán, attaquant colombien prometteur qui s’inscrit dans la lignée des recrues récentes des Blues, qui cherchent à empiler les pépites.

L’Atlético est exigeant

Et selon les dernières informations de Sky Italia, Chelsea s’attaque à un autre jeune attaquant prometteur. C’est Samu Omorodion, qui appartient à l’Atlético de Madrid. L’international Espoirs espagnol était prêté à Alavés cette saison, où il a réalisé une belle saison, avec 9 buts en 35 journées de Liga. Les Colchoneros avaient recruté le buteur de 20 ans à Granada il y a un an pour 6 millions d’euros et pourraient l’utiliser pour renflouer les caisses cet été.

Selon le média italien, une offre de 40 millions d’euros formulée par Chelsea a été refusée par les Colchoneros. Ces derniers estiment que le joueur en vaut le double, 80 millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire, même si les médias espagnols eux indiquent que les Madrilènes se contenteront de moins. Diego Simeone pourrait aussi avoir son mot à dire dans le cas où il souhaite garder celui qui disputera sûrement les JO avec le pays ibérique…