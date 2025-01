Liverpool : Arne Slot répond au Real Madrid pour Trent Alexander-Arnold

On avait connu Arne Slot moins bavard. S’il avait souvent brillé par son mutisme au moment de commenter les rumeurs de transfert impliquant Mohamed Salah ou Trent Alexander-Arnold ces derniers jours, le technicien néerlandais n’a cette fois pas économisé ses mots. Interrogé sur le cas de l’Anglais, il s’est montré clair.

«Si c’est impossible qu’Arnold dise non au Real Madrid ? Je pense qu’il y avait un joueur à l’époque (Steven Gerrard) qu’ils auraient vraiment bien aimé avoir… mais il n’est pas venu. Et tu le connais mieux que moi, a-t-il répondu à un journaliste. Donc c’est déjà arrivé», rapporte le Liverpool Echo. Pour mémoire, Arnold arrivera en fin de contrat au mois de juin, et reste l’une des priorités du Real Madrid.