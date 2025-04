Arsenal : Mikel Arteta veut marquer l’histoire

Présent en conférence de presse à quelques heures du choc face au PSG, Mikel Arteta (43 ans) a affiché sa sérénité. Conscient de l’enjeu, sûr de ses forces et porté par la double confrontation contre le Real Madrid, le technicien espagnol souhaite désormais poursuivre le rêve de tout un club et définitivement écrire l’histoire.

«Demain nous avons une opportunité incroyable de démontrer qui nous sommes. Ce sera un très gros match, on sent que l’atmosphère est spéciale, que l’énergie est différente, c’est un grand rendez-vous. Jusqu’à présent l’histoire est belle mais nous en voulons encore plus. Aller au Bernabeu est le plus grand test possible en tant qu’équipe et gagner là-bas donne de la confiance pour la suite. Nous voulons rendre les gens heureux, nous voulons écrire l’histoire, nous sommes très proches et maintenant nous devons saisir cette opportunité et la concrétiser», a notamment confié le coach des Gunners. Le PSG est prévenu.