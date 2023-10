Vidéo : le but victorieux de Gabriel Martinelli enflamme X !

La suite après cette publicité

Cette après-midi, Arsenal recevait Manchester City sur sa pelouse. Un gros choc qui n’a pas été des plus palpitants puisque le seul et unique but de la rencontre n’a été inscrit qu’à la 86e minute. C’est Gabriel Martinelli qui a offert la victoire aux Gunners sur une passe décisive de Kai Havertz. Un coaching gagnant pour Mikel Arteta, puisque le Brésilien et l’Allemand venaient de rentrer en jeu. Une victoire qui a ravi les supporters des Gunners sur les réseaux sociaux.