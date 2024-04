Bayer Leverkusen - Werder Brême : les compositions sont là

La Bundesliga offre ce dimanche un choc au sommet où le leader peut devenir champion en cas de victoire. Le Bayer Leverkusen reçoit le Werder Brême afin de décrocher le premier titre de son histoire en Bundesliga. A domicile, le Werkself de Xabi Alonso opte pour un 3-4-3 classique avec Lukas Hradecky dans les cages. En défense on retrouve Odilon Kossounou, Edmond Tapsoba et Jonathan Tah alors que Nathan Tella et Piero Hincapié officient comme pistons. Le double pivot est assuré par Robert Andrich et Granit Xhaka. Seul en pointe, Victor Boniface est placé juste devant Jonas Hofmann et Amine Adli.

Le Werder s’articule dans un 3-5-2 avec Michael Zetterer comme dernier rempart derrière Julián Malatini, Christian Groß et Miloš Veljkovic. Senne Lynen est placé en sentinelle auprès de Romano Schmid et Leonardo Bittencourt avec Mitchell Weiser et Felix Agu dans les couloirs. Devant, Nick Woltemade et Marvin Ducksch sont associés en attaque.

Les compositions

Bayer Leverkusen : Hradecky - Kossounou, Tah, Taspoba - Tella, Andrich, Xhaka, Hincapié - Hofmann, Adli - Boniface

Werder Brême : Zetterer - Julián Malatini, Groß, Veljkovic - Weiser, Bittencourt, Lynen, Schmid, Agu - Woltemade, Ducksch