David Luiz de retour au Brésil ?

Libre de tout contrat après son départ d'Arsenal, le défenseur central brésilien David Luiz est toujours à la recherche d'un nouveau défi. À 34 ans, l'international aux 56 sélections pourrait bien faire son retour à la compétition dans le championnat brésilien, qu'il n'a pas réellement connu même s'il a été formé à l'EC Victoria, à l'époque en troisième division brésilien.

Selon les informations de Globo, l'ancien défenseur du Paris Saint-Germain serait en contact avec Flamengo, très actif sur le marché des transferts avec les arrivées d'Andreas Pereira et Kenedy, prêtés respectivement par Manchester United et Chelsea. Les Rouges et Noirs tentent de se renforcer en raison d'un calendrier chargé entre le championnat, la coupe nationale et la Copa Libertadores, compétition dans laquelle le club brésilien est en demi-finale.