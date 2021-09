Qualif. CdM 2022 : la Finlande dompte le Kazakhstan et met la pression sur la France

Alors que la France a concédé un nul mercredi dernier contre la Bosnie-Herzégovine, la Finlande avait l'occasion de revenir à trois longueurs des Bleus (avec un match en moins). Les Hiboux Grand-Duc qui restaient sur des matches nuls contre la Bosnie-Herzégovine (2-2) et l'Ukraine (1-1) recevaient une surprenante équipe kazakh qui avait accroché par deux fois l'Ukraine (1-1 et 2-2). Un match serré entre deux équipes solides en défense qui a tenu ses promesses.

La suite après cette publicité

Après une première période nulle et vierge, tout s'est réglé au début du second acte. Le joueur de Brest Jere Uronen trouvait d'un joli centre Joël Pohjanpalo qui marquait de la tête le seul but du match (60e). Une victoire 1-0 qui permet à la Finlande de remonter à la deuxième place à trois points de la France avant le match des Bleus contre l'Ukraine (20h45 ce soir) et à trois jours de défier les Tricolores. Les hommes de Didier Deschamps seront donc bien inspirés de s'imposer ce soir contre la Zbirna pour ne pas se mettre en danger.

Classement groupe D :

1) France 8 points +3 (4 matches) 2) Finlande 5 points +1 (3 matches) 3) Ukraine 4 points 0 (4 matches) 4) Bosnie-Herzégovine 2 points -1 (3 matches) 5) Kazakhstan 2 points -3 (4 matches)