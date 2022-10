OL - LOSC : les compositions probables

La suite après cette publicité

Pour sa première à domicile sur le banc de l'Olympique Lyonnais, Laurent Blanc va affronter le LOSC de Paulo Fonseca ce dimanche soir au Groupama Stadium pour le match de clôture de la 13e journée de Ligue 1 (20h45, match à suivre sur notre live commenté). Le nouvel entraîneur rhodanien disputera donc son troisième match depuis son retour en France, après une défaite à Rennes (2-3) et un succès arraché à Montpellier (2-1), avec deux doublés de son général, Alexandre Lacazette (6 buts en L1). Huitième au classement avant ce week-end, les Gones ont à cœur de se relancer sur leurs terres, eux qui n'ont plus gagné dans leur antre depuis début septembre, et une manita infligée à Angers (5-0).

De son côté, Lille est à deux petits points de l'Olympique de Marseille, cinquième après son match nul concédé sur la pelouse de Strasbourg (2-2). C'est justement à la Meinau que les hommes de Paulo Fonseca s'étaient imposés lors de la dernière journée grâce à un doublé de son attaquant prolifique Jonathan David (9 réalisations, 3e meilleur buteur de L1), avant de s'offrir le scalp de l'AS Monaco à la maison dans un match fou (4-3). Les Dogues, vainqueurs de leurs trois dernières échéances en championnat, pourraient même intégrer le top 4 à la fin de la soirée en cas de victoire, conjuguée à une contre-performance du Stade Rennais (qui recevra le MHSC à 15 heures).

Un duel de goleadors

En ce qui concerne les compositions attendues, en commençant par les locaux, l'ancien coach du PSG devrait aligner son 3-5-2 habituel, mais sans Diomandé, suspendu après son rouge écopé à Montpellier, et Tolisso, toujours blessé aux ischios. Devant le dernier rempart Lopes, Da Silva et Lukeba accompagneraient Boateng dans la charnière centrale. Avec Gusto et Tagliafico en pistons, Aouar, Mendes et Caqueret occuperont l'entrejeu lyonnais tandis que le buteur Lacazette et son acolyte Dembele formeront la doublette offensive pour tenter de déjouer les plans d'une défense lilloise parfois en difficulté (9e défense du top 10).

Pour ce déplacement dans le Rhône, le technicien portugais ne devrait pas changer ses plans et resterait sur son 4-2-3-1. Titulaire dans les buts lillois depuis la mi-septembre, Chevalier devrait être soutenu par Fonte et Djalo dans l'axe de l'arrière-garde, aux côtés de Diakité et Ismaily. Le double pivot serait formé par André et And. Gomes, derrière le meneur de jeu Cabella, meilleur passeur de la formation nordiste. Enfin, Weah prendra la place d'Ounas à droite de l'attaque, tandis que Bamba sera le dynamiteur lillois à gauche et David occupera la pointe de l'attaque. Si les deux derniers OL-LOSC ne nous ont offert qu'un but (pour Lille, victoire 1-0 le 27 février, 0-0 fin 2021), ce duel Lacazette-David devrait nous offrir plus de spectacle à Décines-Charpieu.

