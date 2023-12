Al-Ahli : Roberto Firmino a déjà 5 portes de sortie

Une standing ovation. Le 20 mai dernier, Roberto Firmino a été mis à l’honneur par les supporters de Liverpool lors de la rencontre face à Aston Villa. Comme James Milner, le Brésilien a disputé, ce jour-là, son dernier match à Anfield Road. En fin de contrat, l’attaquant auriverde a décidé de quitter le club de la Mersey où il a certainement écrit les plus belles pages de sa carrière. Très attaché à "Bobby", comme il l’appelle, Jürgen Klopp, qui aurait voulu le garder, lui avait rendu un superbe hommage en conférence de presse.

«Il est tellement essentiel pour tout ce qui s’est passé ici pendant mon temps. Je pense qu’il est encore le joueur qui a le plus souvent commencé les matchs, même s’il n’a pas souvent débuté récemment. Pendant longtemps, je ne pouvais pas imaginer à quoi ressemblerait notre jeu sans lui. Donc, nous avons dû trouver des solutions quand il n’était pas disponible et nous avons traversé ces périodes (…) En tant que personne, en tant qu’humain, en tant que garçon, il me manquera. En tant que joueur, nous allons tous lui manquer, mais de toute façon je pense que c’est la bonne façon de se séparer : avec beaucoup de respect, les larmes aux yeux et en sachant que nous allons certainement nous manquer car cela sera réciproque.»

Une longue disette

Mais Firmino a décidé d’aller relever un nouveau challenge après huit belles années en Angleterre. Courtisé par plusieurs écuries européennes, il a finalement pris la direction de l’Arabie saoudite. A 32 ans, il a été difficile pour lui de refuser la très belle proposition d’Al-Ahli, à savoir un contrat jusqu’en 2026 avec un salaire de 20 M€ par an. Rapidement, l’écurie saoudienne, qui a aussi recruté Riyad Mahrez, Edouard Mendy, Allan Saint-Maximin, Franck Kessié, Gabri Veiga et Merih Demiral, a pu compter sur le natif de Maceio. En effet, il a inscrit un triplé pour sa grande première le 11 août face à Al-Hazem (3-1).

On se disait que le joueur né en 91 était bien lancé. Mais la suite de son aventure saoudienne ne se passe pas comme il l’imaginait. En effet, Firmino n’a plus marqué depuis son premier match, soit plus de quatre mois. Titulaire, il est devenu remplaçant lors des 6 dernières rencontres de son équipe (16 rencontres toutes compétitions confondues). Auteur de 2 passes décisives à Al-Ahli, le Brésilien peine à convaincre. Peu à l’aise sur le terrain, il a aussi vécu des moments compliqués dans sa vie personnelle.

Cinq clubs sont déjà là

En effet, son père est décédé en novembre dernier. Il a été victime d’une crise cardiaque alors qu’il voyageait à Dubai en famille. Cela explique une partie des problèmes de Roberto Firmino. Dans le dur, il subit de nombreuses critiques de la part des supporters et de la presse saoudienne. D’ailleurs, Goal Arabia explique qu’il pourrait être sacrifié dès cet hiver par son club. Dans le cadre du développement du foot saoudien, les écuries de SPL veulent réaliser des transferts ou rotations internes afin que les stars en difficulté continuent malgré tout d’évoluer dans la ligue locale. Karim Benzema serait concerné. Roberto Firmino aussi.

D’ailleurs, trois clubs saoudiens sont déjà sur les rangs, à savoir Al-Shabab, Al-Fateh et Al-Ettifaq, l’équipe de Steven Gerrard. Un retour en Europe (Sheffield United) ou au Brésil n’est pas à exclure. D’ailleurs, les supporters de Vasco de Gama et du Corinthians inondent le joueur de messages sur les réseaux sociaux afin qu’il revienne au pays, où il sera chouchouté et respecté. UOL a d’ailleurs expliqué que le Corinhians a ses chances. Mais récemment, l’épouse de Firmino a tenté de calmer les rumeurs de départ en publiant une photo d’Al-Ahli pour montrer que la famille est attachée au club. Dans une situation délicate, l’attaquant auriverde, qui a 5 clubs à ses trousses (3 en SPL, Sheffield United et le Corinthians) ne vit pas encore le rêve saoudien…