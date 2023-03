PSG : Sergio Ramos a convaincu Nasser Al-Khelaïfi

La suite après cette publicité

Jeudi dernier, Nasser Al-Khelaïfi était furieux après la défaite et l’élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Le président parisien a quitté l’Allianz Arena très en colère. Rapidement, les médias ont indiqué que des changements allaient intervenir la saison prochaine. Plusieurs joueurs ne sont pas assurés de rester, à l’image de Sergio Ramos. Le défenseur central est en fin de contrat en juin prochain.

Son cas n’a toujours pas été réglé et rien ne sera décidé à son sujet avant la fin de la saison assure AS. Le média ibérique précise toutefois que si le club de la capitale offre un nouveau bail à SR4, cela ne sera que pour un an avec un salaire similaire. Malgré tout, Ramos, qui veut rester, n’a pas dit son dernier mot. D’autant que Nasser Al-Khelaïfi et les dirigeants parisiens ont été convaincus par ses prestations en C1 face au Bayern Munich. Son niveau et son leadership ont impressionné. De là à changer la donne ? Affaire à suivre…

